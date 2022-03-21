Кабмін Латвії: Балтія хоче закрити порти для кораблів РФ

Уряди Латвії та інших країн Балтії планують ухвалити рішення про заборону на захід російських судів у свої порти. Про це заявив у понеділок в ефірі латвійського телебачення міністр повідомлення Латвії Таліс Лінкайтс, посилаючись на ЗМІ Латвії, повідомляє Європейська правда.

За його словами, незважаючи на санкції, запроваджені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі приблизно 45%, у Лієпаї – 20-30%.

Міністерство сполучення закликало адміністрацію портів не пускати суди під російським прапором, але порти не дослухаються до таких закликів, визнав міністр.

"Кораблі під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, як на мене, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", – повідомив Лінкайтс.

Він додав, що в уряді Латвії сподівалися, що в Європейському Союзі буде ухвалено з цього приводу якесь "спільне рішення" .

"Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього, тому очевидно, що рішення буде регіональним", – сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

Міністр повідомлення Литви Маріус Скуодіс також заявив минулого тижня, що Литва може ухвалити таке рішення разом з іншими країнами регіону, оскільки рішення про заборону російським кораблям заходити до портів на рівні ЄС відкладається.