Ізраїльський прем'єр заявляє про прогрес на переговорах України та РФ

Москві та Києву вдалося досягти прогресу на переговорах щодо врегулювання ситуації в Україні, проте розбіжності ще залишаються, заявив глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попереду довгий шлях, оскільки існують суперечливі питання, деякі з них фундаментальні. Останнім часом між сторонами було досягнуто прогресу, але розбіжності все одно ще великі" , – заявив Беннет.

"Ми, разом з іншими країнами, продовжимо спроби покінчити з цим конфліктом" , – зазначив ізраїльський прем'єр-міністр.

Напередодні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькій газеті "Хюррієт" також заявив, що Росії та Україні на переговорах щодо врегулювання конфлікту вдалося зблизити позиції щодо низки пунктів.

Перший раунд переговорів делегацій Росії та України пройшов 28 лютого у Гомельській області Білорусії, зустріч тривала п'ять годин. Після сторони зустрічалися 3 березня у Біловезькій Пущі та 7 березня у Брестській області. 10 березня "на полях" дипломатичного форуму в турецькій Анталії відбулася зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби. Наразі переговори ведуться у щоденному форматі з відеозв'язку.