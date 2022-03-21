ОВА: Житомирщину вперше обстріляли з "Градів"

Житомирську область вперше від початку війни обстріляли з "Градів" – атакували Селець, загинули 4 людини, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець.