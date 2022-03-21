Енергоатом: Запорізька АЕС продовжує працювати попри окупацію

Запорізька атомна електростанція, попри окупацію російськими терористами, продовжує генерувати електроенергію для потреб енергосистеми України, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського марафону.

"На станції працює український персонал, працює в нормальному, якщо можна сказати в таких умовах, режимі. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів, і воно має всі технічні питання погоджувати з командиром цих орків. Але технічно станція працює, технічно станція видає електроенергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистеми" , - сказав він.

Котін додав, що на станції зараз знаходиться близько 500 окупантів, а також 50 одиниць ворожої важкої техніки.