Арестович: ЗСУ знищили 4 з 10 російських армій

Збройні Сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили 4 з 10 російських армій, включаючи три ударні та одну повітряну, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші війська на 26-ту добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів. як оперативно-стратегічних об'єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Загалом, 4 армії з 10-ти, які є у Російської Федерації" , – заявив Арестович на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, зараз "противник практично втратив можливість наступу і веде лише тактичні дії, накопичення сили, які піддаються руйнівним ударам ракет та артилерії українських сил".

Раніше в ефірі телемарафону Арестович повідомив, що у військах РФ, які беруть участь у бойових діях на території України, обмежено професійний кадровий склад.