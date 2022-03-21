Рада попросила європейську владу прискорити вступ України до ЄС

Керівництво Верховної Ради, керівництво депутатських фракцій та груп Верховної Ради звернулося до президента Європейської Комісії та голови Європейського парламенту з проханням прискорити процедуру здобуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Членство в ЄС - це ідея, що об'єднує український народ і підтримується усіма без винятку регіонами країни. Більше 86% українців вітають євроінтеграцію і вірять, що Україна найближчим часом стане членом ЄС", – наголошується в тексті звернення, оприлюдненому прес-службою парламенту.

У Верховній Раді нагадали, що український народ ось уже вісім років бореться за право жити у незалежній суверенній державі, у суспільстві, де основними цінностями є повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність та верховенство права.

"Усі ці роки Україна була ідейним пропагандистом європейських цінностей, країною, яка стримувала наступ путінської автократії на демократичну Європу. Ми переконані, що якнайшвидше надання Україні статусу кандидата, підтриманого більшістю громадян Європейського Союзу, стане знаком підтвердження готовності ЄС продовжувати рішучу боротьбу за цінності. ґрунтується ЄС і захищають право європейських народів обирати власний шлях», – наголошується у зверненні.

Українські парламентарі вітають заклик Європарламенту до інституцій ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС, а також рішення Європейської Ради підтримати європейський вибір українського народу та європейський курс України.