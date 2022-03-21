У Брюсселі почався розгляд заявки України на членство в ЄС

Єврокомісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу у понеділок заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо" , - написав Варгеї.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії з підготовки висновку про готовність України отримати статус кандидата буде суттєво швидшою, ніж в інших держав, як проходили цей шлях.

Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.