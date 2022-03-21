У Брюсселі почався розгляд заявки України на членство в ЄС
Єврокомісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Європейська правда.
Про це перед початком засідання глав МЗС Євросоюзу у понеділок заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.
"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав Варгеї.
В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії з підготовки висновку про готовність України отримати статус кандидата буде суттєво швидшою, ніж в інших держав, як проходили цей шлях.
Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.