МЗС Франції: Агресія РФ проти України загрожує продовольчою кризою

На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан особливо виділив питання продовольчої безпеки у зв'язку з подіями в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би особливо підкреслити один пункт, який мені видається основним. Потрібно, щоб ми впритул зайнялися проблемою світової продовольчої безпеки" , - сказав французький міністр журналістам перед Радою ЄС.

"Відомий масштаб виробництва зернових, особливо в Україні та в Росії. І ми бачимо наслідки війни: неможливість збирання врожаю, неможливість посіву, неможливість експорту" , - продовжив Ле Дріан.

За його словами, "не санкції призвели до серйозних порушень світової продовольчої безпеки, а війна".

"Тому, що немає санкцій у галузі продовольства. Ніяких" , - наголосив глава МЗС Франції.

"Це війна створює проблеми, і ця війна викличе завтра ризик голоду. Потрібно, щоб ми швидко зайнялися цією новою даністю. Не тільки ми, європейці, об'єднуючи наші зусилля. Але також ми, європейці, спільно з міжнародними агенціями та всіма нашими партнерами, включаючи неурядові організації, з метою уникнути, щоб на додачу до війни була б ще й світова продовольча криза, яка може виявитися серйозною" , - пояснив Ле Дріан.

Міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді у понеділок висловив побоювання, що через ситуацію навколо України може виникнути глобальна продовольча криза.

"Один із моїх найбільших страхів полягає в тому, що трагедія на українській землі погіршиться продовольчою кризою у світовому масштабі" , - заявив Денорманді перед засіданням у Брюсселі Ради ЄС на рівні міністрів сільського господарства.

Минулого тижня у Всесвітній продовольчій програмі (WFP) ООН заявили, що ситуація в Україні призводить до порушень постачання сільськогосподарської продукції з України та Росії, і це серйозно підриває продовольчу безпеку у світі.