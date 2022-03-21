СБУ: кадирівці "зачищають" російських солдатів, що тікають від ЗСУ

Служба безпеки України перехопила розмову "кадирівців", які воюють в Україні. Їх головна мета — гнати назад у бій рсоійських солдатів, які тікають від обстрілів﻿. Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, повідомляє Ділова столиця.

"Наше завдання — гнати назад (у бій — ред.) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Не турбуйся, не дуже марудна робота" , — розповів кадирівець своїй дружині.

Також, за словами загарбника, українська артилерія смалить по ним і вдень, і вночі.

"Що тут додати? Снарядів у нас вистачить на кожного ворога! Ми будемо захищати свою землю до Перемоги!" — додають в СБУ.

Нагадаємо, чеченських військових російської армії, так званих "кадирівців", після втрати сотень бійців на війні в Україні відправили назад у Чечню.