Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі" , – йдеться в повідомленні.

Проєкт MotolkoHelp﻿﻿﻿, який займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.