AmCham: майже 90% із 113-ти компаній продовжують працювати в Україні

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) опитала 113 компаній-членів із 633, 88% продовжують вести бізнес в Україні: 45% функціонують частково, 18% здійснили релокацію в безпечніші регіони країни, 6% закрили офіси в деяких регіонах, 12% зупинили бізнес і 6% із них повністю зупинили діяльність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"88% компаній-членів палати продовжують вести бізнес в Україні. 86% - підтримують бойкот міжнародних компаній, що продовжують свою діяльність у Росії. Бізнес об'єднаний і бореться за майбутнє і свободу України, захищаючи, долучаючись до волонтерського руху та підтримуючи цю велику країну, в якій ми всі живемо і працюємо" , – цитує пресслужба президента AmCham Андрія Гундера.

Як зазначила AmCham у матеріалах за підсумками опитування, яке проводилося 17-18 березня серед 113 керівників і топменеджерів компаній-членів палати, 95% продовжують виплачувати зарплати під час війни.

"65% із них виплачують заробітну плату в повному обсязі та надають додаткову допомогу, 26% виплачують заробітну плату в повному обсязі, 8% частково скоротили заробітну плату, 1% виплачують мінімальну заробітну плату. Лише 1% компаній зовсім не можуть платити заробітну плату" , – зазначено в повідомленні AmCham.

При цьому 92% респондентів зазначили, що їхні організації підтримують гуманітарний рух. Найпоширеніша допомога – фінансова (42%), надання необхідних товарів (24%), волонтерський рух серед співробітників (14%).

Згідно з опитуванням, частина співробітників 40% з опитаних компаній долучилася до підрозділів територіальної оборони, 24% компаній допомагають фінансово і стільки ж - продуктами та медикаментами.

Говорячи про головні виклики, 79% респонденти назвали безпеку та захист співробітників, а також: 49% - логістику, 21% - експортно-імпортні операції, 16% - релокацію, 6% - доступ до фінансування і стільки ж - доступ до сировини, свідчить опитування АСС.

"Бізнес-спільнота впевнена, що припинення підприємницької діяльності та тиск на Росію і Білорусь, заклик і лобіювання ширших і більш комплексних економічних санкцій проти цих країн забезпечать позитивний результат. Більше того, бізнес-спільнота вважає за необхідне використати глобальні мережі для підвищення обізнаності та привернення уваги до війни в Україні, посилюючи тиск на уряди в Європі й у всьому світі з метою припинення війни" , – зазначила палата.