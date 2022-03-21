Прем'єр Фінляндії: готуємось прийняти багато українських біженців

Фінляндія готова прийняти велику кількість українських біженців, забезпечивши для цього всі необхідні умови.﻿ Про це заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін, посилаючись на фінські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За словами очільниці уряду, до Фінляндії приїхала відносно невелика кількість біженців, а більшість українців, які вимушено покинули свою батьківщину через війну, влаштувалися в сусідніх країнах.

"Ми готуємося прийняти більше людей" , — заявила вона під час поїздки до Рованіємі.

Марін також пообіцяла всім біженцям комфортні умови проживання.

"Влада намагатиметься забезпечити максимально нормальні умови для розміщення приїжджих з України. Наші громадяни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати українцям" , — запевнила прем'єр.

Крім того, прем'єр-міністр вважає вагомим рішення ЄС про те, що для українських біженців буде право на роботу, а для дітей — можливість відвідувати школу чи дитячий садок.

За даними міграційної служби, у Фінляндії зареєстровано вже 7 тисяч українських громадян, проте насправді ця кількість може бути значно вищою.