НСЖУ: окупанти викрали чотирьох журналістів у Мелітополі

Уранці 21 березня в Мелітополі російські загарбники забрали з будинку чотирьох журналістів. Про це, посилаючись на Національну спілку журналістів України (НСЖУ), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що 21 березня додому до журналістів "МВ-холдингу" – видавця Михайла Кумка, випускного редактора Євгенії Борян, журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки – прийшли озброєні люди, які відвезли їх у невідомому напрямку.

Про факт викрадення повідомляє запорізька журналістка, власкор видання "Індустріальне Запоріжжя" Катерина Даниліна-Льовочко. Про викрадення батька у соцмережах написала й Тетяна Кумок, донька Михайла Кумка.

Генеральний директор "МВ-холдингу" Ганна Медведь у коментарі Національній спілкі журналістів України підтверджує, що сьогодні близько 6 години озброєні люди спочатку приїхали до журналісток Юлії Ольховської та Любові Чайки, потім – до інших співробітників холдингу.

"Тиждень тому мене викликали на розмову і пропонували їх підтримувати. Зустрічалися в редакції, в яку вони проникли самовільно та обшукали. Хочуть, щоб ми були лояльні та їх підтримували. Я згоди не дала, і ми розійшлися", – розповіла вона.

На момент спілкування голови НСЖУ Сергія Томіленка із гендиректором МВ-холдингу (11.00 понеділка, 21 березня) стало відомо, що трьох журналісток після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками відпустили. Поки що знаходиться в невідомому місці Михайло Кумок.

"Михайло Володимирович є власником холдингу та видавцем, але він повністю відійшов від редакційних справ. Наголошує, що пішов на пенсію. Сподіваюся, за кілька годин він буде на волі", – зазначає Ведмідь.

Донька Михайла Кумка Тетяна Кумок у Фейсбуці розповіла, що її тато до виходу на пенсію був у складі керівників МВ-холдингу.

МВ – це міська газета, сайт та друкарня. Кумок наголосила, що зв'язок із матір'ю відсутній, а під будинком батьків стоїть машина російських загарбників.