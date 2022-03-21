Катастрофа Boeing у Китаї: у МЗС заявили, що українців на борту не було

Сьогодні в Китаї розбився пасажирський літак Boeing 737. За попередньою інформацією, українців серед пасажирів не було.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter﻿.

"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю" ,- пише Ніколенко.

Нагадаємо, на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern Airlines. Під час катастрофи на борту перебували 133 людини. У результаті падіння виникла пожежа.