Катастрофа Boeing у Китаї: у МЗС заявили, що українців на борту не було
Сьогодні в Китаї розбився пасажирський літак Boeing 737. За попередньою інформацією, українців серед пасажирів не було.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.
"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю",- пише Ніколенко.
Нагадаємо, на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern Airlines. Під час катастрофи на борту перебували 133 людини. У результаті падіння виникла пожежа.