Пєсков прокоментував ідею миротворців НАТО в Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ідею ввести в Україну війська однієї з країн НАТО, передають російські ЗМІ. Таку можливість недавно допустили представники США, уточнивши, що самі Штати своїх військових не спрямують, повідомляє Корреспондент.

Ідею введення миротворців НАТО на територію України висунула днями Польща.

У Кремлі у зв'язку з цим нагадали погрозу із заяви президента РФ Володимира Путіна, зробленої в ніч на 24 лютого.

"Негативно про це сказав у своєму нічному зверненні до громадян Росії і до всього світу президент Путін. Досить просто ще раз перечитати, особливо той момент, де він говорить про гіпотетичну можливість того, що хтось вирішить ззовні втрутитися в хід спеціальної військової операції" , - заявив прессекретар Путіна.

Ось повна цитата Путіна, про яку говорить Пєсков: