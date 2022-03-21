Пєсков прокоментував ідею миротворців НАТО в Україні
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ідею ввести в Україну війська однієї з країн НАТО, передають російські ЗМІ. Таку можливість недавно допустили представники США, уточнивши, що самі Штати своїх військових не спрямують, повідомляє Корреспондент.
Ідею введення миротворців НАТО на територію України висунула днями Польща.
У Кремлі у зв'язку з цим нагадали погрозу із заяви президента РФ Володимира Путіна, зробленої в ніч на 24 лютого.
"Негативно про це сказав у своєму нічному зверненні до громадян Росії і до всього світу президент Путін. Досить просто ще раз перечитати, особливо той момент, де він говорить про гіпотетичну можливість того, що хтось вирішить ззовні втрутитися в хід спеціальної військової операції", - заявив прессекретар Путіна.
Ось повна цитата Путіна, про яку говорить Пєсков:
"Кілька дуже важливих слів для тих, у кого може виникнути спокуса з боку втрутитися у події, що відбуваються. Хто б не намагався завадити нам, а тим більше створити загрози для нашої країни, повинні знати, що відповідь Росії буде негайною. І призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не зіштовхувалися. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Усі необхідні у зв'язку з цим рішення прийняті. Сподіваюся, що я буду почутий".