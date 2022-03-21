Валютний ринок в умовах війни: день 26-й

У понеділок міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в вже звичному особливому режимі. Середньодобовий обсяг операцій з долара США в останні дні опустився нижче за 100 млн доларів; паралельно зросла кількість операцій із євро та іншими валютами.

Число операцій у євро в деякі з днів перевищує кількість операцій у доларах, чого ніколи не було у мирний час. За інформацією порталу «Курс України» зростання кількості та обсягу операцій у євро пов'язане з активними закупівлями палива та ПММ у країнах Єврозони.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

За період з 14 по 18 березня Національний банк продав 232,52 млн доларів та 332,18 млн євро, а також купив 44,3 млн доларів та 10,5 млн євро. Ці цифри також свідчать про значне зростання операцій у євровалюті, а також зниження пропозиції валюти від експортерів.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinitiv. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

На готівковому валютному ринку на вихідних та у понеділок спостерігається плавне зростання цінника на іноземну валюту. Так, якщо минулої п'ятниці у столиці курс купівлі готівкового «американця» знижувався до 29,00-30,00 гривень, то вже в неділю з'явилися охочі купити великі суми долара по 31,50 гривень, а у понеділок – навіть по 32 гривні. Водночас курс продажу готівкового долара у Києві, який ще у суботу становив 32,00-32,50 гривень, сьогодні зріс до 34,00-35,00 гривень. Причина зростання ціни на готівковий долар, як пояснили порталу «Курс України», – зниження пропозиції валюти при збереженні стабільного попиту.

Євро на FOREX у понеділок 21 березня продовжив зниження, що почалося минулої п'ятниці, і до моменту написання статті опустився до позначки 1,1025 долара. Є підстави вважати, що євро у світі може подешевшати до 1,10 і навіть більше. Водночас, готівковий євро в Україні, як і долар, знову зростає в ціні. Якщо минулої п'ятниці його продавали по 37,50-38,00 гривень, то сьогодні більшість працюючих обмінних пунктів пропонують його купити по 39,00-40,00 гривень.

Російський рубль у понеділок торгується в діапазоні 104-114 руб/$. Різкі коливання пов'язані зі спробою запуску Московської фондової біржі, де сьогодні стартували торги з облігацій федеральної позики (ОФЗ). Рубль слабшає, оскільки минулої п'ятниці Центробанк Росії залишив незмінною відсоткову ставку на рівні 20% річних і сигналізував про зростання інфляції в країні. Різке зростання валютних курсів вже позначилося вартості товарів у Росії. Багато товарів стали дефіцитом, їх змітають із полиць магазинів.

Криптовалюта №1 «біткойн» дешевшає після двох невдалих спроб вирости вище 42000 $ за 1BTC; на момент написання статті його вартість опустилася до 40500$. Аналітики припускають, що ціна біткойна якийсь час коливатиметься в діапазоні 39500-42000 $ за одну монету.