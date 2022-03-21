Держприкордонслужба: ажіотаж на західному кордоні України суттєво скоротився

Останніми днями кількість людей, які намагаються виїхати з України, скоротилася до 70 тисяч за добу, тоді як у перші дні війни з РФ пункти пропуску на західному кордоні у бік Євросоюзу перетинали до 150 тисяч осіб щодобово, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові.

Він зазначив, що наразі ситуація на пунктах пропуску практично нормалізувалася. Також він уточнив, що до війни кордон із Євросоюзом щодобово перетинали в середньому по 50 тисяч осіб.