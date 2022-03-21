ОДА: на Харківщині окупанти викрали сільського голову

Російські окупанти викрали в Харківській області голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка﻿. Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Ділова столиця.

"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців" , — написав він у Telegram﻿.

За словами Синєгубова, нині обласна влада спільно із правоохоронцями з’ясовують обставини викрадення Сікаленкаі роблять усе можливе, аби його знайти і повернути.