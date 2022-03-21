ОДА: на Харківщині окупанти викрали сільського голову
Російські окупанти викрали в Харківській області голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка. Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Ділова столиця.
"Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. Сьогодні викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка. Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", — написав він у Telegram.
За словами Синєгубова, нині обласна влада спільно із правоохоронцями з’ясовують обставини викрадення Сікаленкаі роблять усе можливе, аби його знайти і повернути.