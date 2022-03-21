СБУ: на Волыни задержан белорусский шпион

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Республіки Білорусь, який за завданням білоруських спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації на Волині. ﻿﻿Про це заявила СБУ у Волинській області, повідомляє Українська правда.

Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть був одружений з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.

"Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині" , - повідомила СБУ у Facebook.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою.