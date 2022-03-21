Шмигаль: Україна виплачуватиме допомогу всім переселенцям

Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив у своєму зверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Кошти можна буде отримати через "Дію", зазначив Шмигаль. Їх перерахують на банківську картку.