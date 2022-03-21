ДІЯРУ попередила про підвищення рівня радіації в Україні

Державна інспекція ядерного регулювання заявляє про загрозу погіршення радіаційної ситуації в Зоні відчуження через лісові пожежі, гасіння яких неможливе через окупацію території російськими військами, повідомляє Корреспондент.

Як інформує пресслужба ДІЯРУ, такий прогноз дає Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського Гідрометцентру ДСНС.

Водночас інспекція зазначає, що згідно з даними сайту The Fire Information for Resource Management System (FIRMS), райони пожеж у період з 11 по 18 березня спостерігалися переважно у західній та центральній частинах Зони відчуження та на 18 березня охоплювали площу понад 8 кв. км, при цьому 17 березня вони становили 5 кв. км, а 11 березня – майже 14 кв. км.

ДІЯРУ зазначає, що при продовженні існуючої ситуації в найближчому майбутньому радіаційний стан у Зоні відчуження та за її межами, включаючи не лише Україну, а й інші держави, може суттєво погіршитися. Серед причин називається відсутність даних про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в Зоні відчуження, оскільки не працює автоматизована система контролю радіаційного стану, що у свою чергу унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації.

Зазначається, що лісові пожежі, нетипові для Зони в холодну пору року, у весняно-літній період можуть досягти максимально можливих меж, що за відсутності будь-яких протипожежних заходів призведе до практично повного вигоряння радіоактивно забруднених лісів і, відповідно, значного погіршення радіаційного стану. в Україні та у всій Європі.