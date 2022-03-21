Linde остановил проекты в РФ: "Газпром" остался без технологий

Одна з найбільших світових інжинірингових компаній Linde призупинила розвиток нових проєктів у РФ.﻿ Linde також згортає проєкти, що потрапили під міжнародні санкції у країні-агресорі, повідомляє Новое время.

Як передає Інтерфакс-Україна, Linde мала виступити постачальником технологій для проєктів Арктик СПГ 2 російської компанії Новатек та газопереробного комплексу Газпрому в Усть-Лузі.

Linde — провідний світовий гравець у галузі виробництва промислових газів та нафтогазового інжинірингу. У 2020 році оборот компанії становив $27 млрд.

Раніше повідомлялося, що чотири найбільші нафтосервісні компанії світу зупинили інвестиції у РФ.