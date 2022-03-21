Суд заборонив Facebook та Instagram на території РФ
Тверський суд Москви 21 березня заборонив діяльність соціальних мереж компанії Meta Facebook та Instagram на території РФ через "здійснення екстремістської діяльності", повідомляє Корреспондент.
"Громадянську позовну заяву генеральної прокуратури РФ задовольнити в повному обсязі" , - цитують російські ЗМІ заяву судді, яка винесла рішення.
У генпрокуратурі стверджують, що американська компанія Meta, яка володіє Facebook і Instagram, нібито зняла в соцмережах заборону для користувачів низки країн на розміщення інформації, що "містить заклики до насильства проти російських громадян, зокрема військовослужбовців".
При цьому месенджери WhatsApp і Facebook messenger компанії Meta під блокування не підпадають, оскільки у них немає "можливості пересилати сумнівні повідомлення необмеженому колу осіб".