"Азов": у Маріуполі кількість жертв серед цивільних перевищила 3000

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення щодня зростає і на 21 березня становить понад 3 тисячі людей. Про це заявив командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко про ситуацію в місті, повідомляє Укрiнформ.

"Кількість жертв серед мирного населення зростає щодня, на даний момент становить понад три тисячі - але ніхто не може сказати точну кількість загиблих, тому що людей ховають у братських могилах, без імен. Багато тіл залишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами , поховані живцем" , - розповів він у коментарі CNN, опублікованому в Телеграмі полку "Азов".

За словами Прокопенка, українська армія намагається допомагати мирним жителям водою та продовольством, але цього недостатньо. У Маріуполі для людей немає безпечних місць, ракети ворога б'ють по хатах, "вбиваючи людей у своїх ліжках".