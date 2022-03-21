ОВА: над Харківщиною збитий російський винищувач

Мобільні підрозділи Збройних сил України під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що після загоряння на низькій висоті літак впав з боку Російської Федерації. Також повідомляється, що вранці в Харківському районі на тимчасово контрольованій окупантами території мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати "Орлан".