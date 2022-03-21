ВР: Мін'юст подає позови про заборону проросійських партій

ВР: Мін'юст подає позови про заборону проросійських партій

Міністерство юстиції України завтра, 22 березня, подасть позови про заборону діяльності "Опозиційної платформи - За життя" та інших політичних партій. Справу розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.﻿ Про це заявила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгир, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра", - зазначила вона у Telegram.

За її словами, в першій інстанції ця категорія справ підсудна ОАСК.

Діяльність яких партій тимчасово заборонена:

  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "Держава"
  • "Ліва опозиція"
  • "Прогресивна соціалістична партія України"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Соціалісти"
  • "Наші"
  • "Блок Володимира Сальдо"

Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.

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