ВР: Мін'юст подає позови про заборону проросійських партій

Міністерство юстиції України завтра, 22 березня, подасть позови про заборону діяльності "Опозиційної платформи - За життя" та інших політичних партій. Справу розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.﻿ Про це заявила представник Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгир, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра" , - зазначила вона у Telegram.

За її словами, в першій інстанції ця категорія справ підсудна ОАСК.

Діяльність яких партій тимчасово заборонена:

"Опозиційна платформа - За життя"

"Опозиційний блок"

"Партія Шарія"

"Держава"

"Ліва опозиція"

"Прогресивна соціалістична партія України"

"Соціалістична партія України"

"Соціалісти"

"Наші"

"Блок Володимира Сальдо"

Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.