Кулеба закликав Китай допомогти у війні з РФ

Китай має допомогти знайти політичне рішення у контексті протидії російському вторгненю в Україну﻿. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє Ділова столиця.

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та взаємовигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення війни проти України та закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль у цих зусиллях" , — написав Кулеба в Twitter.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022

Раніше в Офісі президента України закликали Китай стати частиною глобальної системи безпеки, приєднавшись до цивілізованих країн та підтримавши антиросійську коаліцію.

Крім того, у контексті війни Росії проти України ускладнилися торговельні відносини між Москвою та Пекіном.