Кулеба закликав Китай допомогти у війні з РФ
Китай має допомогти знайти політичне рішення у контексті протидії російському вторгненю в Україну. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє Ділова столиця.
"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та взаємовигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення війни проти України та закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль у цих зусиллях", — написав Кулеба в Twitter.
Раніше в Офісі президента України закликали Китай стати частиною глобальної системи безпеки, приєднавшись до цивілізованих країн та підтримавши антиросійську коаліцію.
Крім того, у контексті війни Росії проти України ускладнилися торговельні відносини між Москвою та Пекіном.