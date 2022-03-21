Міноборони Британії викликало на килим військового аташе РФ

Міноборони Великої Британії викликало російського військового аташе через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Як заявили у пресслужбі військового відомства Британії, другий постійний заступник міністра оборони країни Лоуренс Лі висловив протест проти постійних та невиправданих актів насильства, які вчиняють російські війська проти мирних жителів України.

Він також попередив, що Британія збиратиме і фіксуватиме докази військових злочинів. У Міноборони Британії також вимагали негайно вивести російські війська з України.