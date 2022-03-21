Bloomberg: Британія готує націоналізацію дочки "Газпрому"

Уряд Сполученого Королівства готується до тимчасової націоналізації дочірнього підприємства "Газпрому", пише Антон Федорців, РБК-Україна.

За матеріалами Bloomberg, британська влада готова встановити контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Підприємство займається роздрібною торгівлею блакитного палива у Великій Британії.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, що веде справи з понад 30 тисячами клієнтів, є головним кандидатом на запровадження режиму спеціального управління" , – заявило виданню поінформоване джерело.

Дочірнє підприємство постачає орієнтовно 20% промислового та комерційного газу Великої Британії. Серед клієнтів Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, зокрема, Національна служба охорони здоров'я та інші державні органи.