Бербок: ЄС може прийняти близько 8 млн українських біженців

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок чекає ще на кілька мільйонів біженців від війни в Україні. Про це Бербок заявила на полях зустрічі голов МЗС Євросоюзу в Брюсселі, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

"Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей уже втекли, але ще багато, багато мільйонів утечуть", - сказала вона.

За її оцінками, ЄС слід ухвалити близько 8 мільйонів українських біженців.

Лише два тижні тому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що очікується 5 мільйонів біженців із України.