Anonymous дали дві доби компаніям на вихід з ринку РФ

Хакери Anonymous поставили ультиматум західним компаніям, що залишилися на російському ринку, незважаючи на війну РФ проти України. Про це йдеться у заяві хакерської спільноти, повідомляє Корреспондент.

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: Забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!" , - сказано у Twitter-заяві.

Станом на сьогодні понад 200 компаній пішли з ринку Росії через напад на Україну. У цьому деякі корпорації продовжують працювати у РФ.