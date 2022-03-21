ОДА: Луганщина отримала 200 тонн гумдопомоги

До Луганської області надійшло 200 тонн гуманітарної допомоги. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Корреспондент.

"Голода не буде! Розвантажуємо гуманітарну допомогу. Сьогодні ми змогли завезти рекордну кількість гуманітарного вантажу: п'ять фур, десять мікроавтобусів, чотири вантажівки та ще кілька автомобілів. У результаті – 200 тонн продовольства, ліків, засобів гігієни" , - уточнив голова ОДА.

За його словами, вже завтра, 22 березня, мешканці області зможуть отримати допомогу у гумштабах на місцях. Гайдай також додав, що у вівторок очікується прибуття нових вагонів з "гуманітаркою". Крім того, вдалося погодити евакуацію з Сєверодонецька, Лисичанська, Гірського, Рубіжного та Кремінної.