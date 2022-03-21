"Дія" відновила податковий розрахунок для ФОП

ФОПи знову можуть сплачувати податки в застосунку держпослуг "Дія". Послуга була тимчасово недоступна у зв'язку з початком війни РФ проти України.﻿ Про це поінформувала пресслужба Мінцифри, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"ФОП можуть сплатити податки в "Дії". Послуга знову доступна в застосунку" , - йдеться у заяві﻿.

У відомстві нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців.

"Спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг. Тепер ФОПи 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку "Дія" , - зазначають у повідомленні.

Як сплатити податки ФОП через "Дію"

У застосунку натисніть - Послуги - Податки ФОП

Виберіть - Сплата податків та зборів

Оберіть податок та період, за який сплачуєте

Натисніть - Сплатити

Сплатити податки можна онлайн, зі свого смартфона та з будь-якого місця.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" відтепер можна слухати радіостанції онлайн.