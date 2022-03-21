США отримали ноту протесту від РФ через слова Байдена про Путіна

Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу США в Росії Джону Саллівану через висловлювання американського президента Джо Байдена на адресу Володимира Путіна. Про це інформувала пресслужба МЗС РФ, повідомляє Українська правда.

"Підкреслено, що подібні заяви американського президента, негідні державного діяча такого рангу, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву. Попередили, що ворожі дії, що вживаються проти Росії, отримають рішучу і тверду відсіч" , - йдеться в заяві.

Саллівану вручили ноту протесту та оголосили про демарш. Також у МЗС РФ повторили американському послу звинувачення, що російським дипломатам нібито заважають працювати у Вашингтоні і вимагали припинити провокації.