ЄС вперше схвалив спільну оборонну стратегію

ЄС схвалив першу в історії спільну стратегію союзу в галузі безпеки та оборони "Стратегічний компас".﻿ Про це йдеться у заяві глави МЗС Латвії, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як зазначається, її мета краще реагувати на зовнішні кризи, захищати союз, його громадян та ефективніше використовувати наявні можливості у сфері оборони у взаємодії з НАТО

"Європейський Союз щойно затвердив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок подорожі. Багато буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти агресії Росії" , - написав він у Twitter.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Так, у травні 2021 року Рада Євросоюзу доручила голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас".

Після чого стало відом про початковий проєкт військової концепції ЄС "Стратегічний компас". Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.