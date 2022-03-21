У Мінінфраструктурі розповіли про ситуацію в українських портах

Станом на 21 березня, порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська, Херсона тимчасово не працюють, а вхід та вихід судів тимчасово неможливий. Білгород-Дністровський морпорт не працює через відсутність у порту флоту та вантажів. Про це заявило Міністерство інфраструктури України, повідомляє Новое время.

Порти Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса та Чорноморськ частково здійснюють обробку флоту, що стоїть біля причалів, і відвантаження залізницею та автотранспортом, проте вхід та вихід суден також тимчасово неможливий.

"З питань роботи дунайських портів звертатись до адміністрації відповідних портів або центральної диспетчерської ДП АМПУ за тел.: +380674826486" , — інформує Мінінфраструктури у Facebook.

Щодо річкової інфраструктури, то шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, крім Каховського шлюзу, захопленого окупантами.

Крім того, триває процедура дипломування моряків, що проводиться у містах Одеса та Ізмаїл.

"Вихід у рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден із портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий" , — йдеться у повідомленні.

Також обговорюється питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом.

"У разі отримання інформації з цього приводу вона буде опублікована на офіційних інтернет-ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського та річкового транспорту" , — повідомили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав заблокувати для російських судів усі європейські порти.