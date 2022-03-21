CNN: Пентагон не видит признаков неминуемой атаки Одессы

Міноборони США спостерігає збільшення активності російського флоту в північній частині Чорного моря, але не вважає, що РФ неминуче атакує Одесу. Про це розповів неназваний високопосадовець міністерства в коментарі СNN, повідомляє Новое время.

За словами чиновника, США зазначають, що частина артилерійських обстрілів поблизу Одеси велася з військових кораблів, але ознак неминучої морської атаки на Одесу зараз немає.

Росія має більше десятка військових кораблів у північній частині Чорного моря, серед яких десантні кораблі, бойові надводні кораблі, тральник і патрульні катери, додав чиновник.

Вранці 21 березня корабельна артилерія Росії обстріляла Одесу, внаслідок чого було пошкоджено кілька приватних будинків, травмованих не було.