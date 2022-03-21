ЗСУ: українські військові взяли в полон мобілізованих з ОРДЛО

Гірські штурмовики у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – військових з ОРДЛО, що воюють проти України як союзники армії Росії﻿. Про це йдеться у заяві 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо. Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною" , — зазначили у бригаді.

Де це сталося, в повідомленні не уточнюється. Бригада оприлюднює персональні дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м. Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м. Луганськ, м. Александровськ, сел. Тепличне, вул. Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с. Строково Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с. Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м. Красний Луч Луганської області. Місце проживання м.Красний Луч, смт Софіївський, вул. Сдобнова, 1-А/6.