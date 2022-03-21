Подоляк перечислил фейки, которыми Россия оправдывает войну

Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України. Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами... Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі.