Подоляк перечислил фейки, которыми Россия оправдывает войну
Брехливими історіями про "біолабораторії", "нацистські батальйони", "обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами" Росія виправдовує воєнні злочини в України. Про це заявив радник голови Офісу президента, член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк, повідомляє Ділова столиця.
"Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України. Історії про біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами… Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі", — написав Подоляк у Twitter.