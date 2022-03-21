Зеленський нагадав, що Україна не прийме вимоги Росії

Україна не зможе виконати ультиматум Російської Федерації, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ﻿. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

"Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, "віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ". Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент — ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах. У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська, – ред.) заходять, люди не віддають. Вони підіймають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде" , — наголосив глава Української держави.

Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть РФ жодних результатів у процесі війни з Україною.