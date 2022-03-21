Зеленський нагадав, що Україна не прийме вимоги Росії
Україна не зможе виконати ультиматум Російської Федерації, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
"Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, "віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ". Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент — ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах. У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська, – ред.) заходять, люди не віддають. Вони підіймають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде", — наголосив глава Української держави.
Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть РФ жодних результатів у процесі війни з Україною.