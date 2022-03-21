Резніков: ЗСУ вже знищили біля 2000 одиниць наземної техніки РФ

За 25 днів повномасштабної війни українські військові знищили майже 2 тисячі одиниць ворожої наземної техніки, частину з яких - завдяки допомозі Великої Британії. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрiнформ.

"Протягом 25 днів Україна бореться з російськими військовими злочинцями. За ці дні ми знищили майже 1500 БТР, 500 танків російських терористів. Частина з них була знищена завдяки гуманітарній допомозі від Великої Британії" , - написав Резніков у Фейсбуці.

Також він подякував "великому другу України - міністру оборони Британії Бену Воллесу за сміливість і дух Британії, що контрастують з деякими іншими партнерами".