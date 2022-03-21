Арестович: ЗСУ всьоме знищили окупантів у Чорнобаївці

Українські військові всьоме розгромили російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області﻿. Про це йдеться у заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича, повідомляє Ділова столиця.

Він розповів, що ЗСУ вже сьомий раз поспіль розгромили окупантів. Зокрема, це вже стало доброю традицією, і ми за її підтримування.

"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз" , — написав Арестович у Facebook..

Зазначимо, що російські військові використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків.