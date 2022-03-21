Херсонська ОВА: окупанти викрали мера та активіста Берислава

У Херсонській області російські окупанти викрали мера Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста, вони перебувають у полоні вже 3 дні. Про це інформували голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута та міськрада Берислава, повідомляє Українська правда.

"У суботу, 19 березня, близько 11 години дня, рашисти викрали мера Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста. Вже три доби вони перебувають у полоні. Вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. У чоловіка проблеми з серцем, тяжко переніс захворювання коронавірусом. Рідні переживають за стан здоров'я Олександра Шаповалова" , - заявив Лагута.

Точне місце знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених невідоме. Лагута зазначив, що, найімовірніше, їх утримують у Новій Каховці.

Обласна та центральна влада з'ясовує обставини і робить усе можливе, щоб усі, хто зараз перебуває в полоні росіян, повернулися додому.

Викрадення українських мерів, активістів та журналістів стало регулярною практикою росіян на окупованих територіях України.