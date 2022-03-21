Запорізька ОДА: росіяни обстріляли евакуаційну колону з Маріуполя

Евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя Донецької області у безпечне місце, потрапили під обстріли. Чотирьох дітей госпіталізували﻿. Про це йдеться у заяві голови Запорізької обладміністрації Олександра Старуха, повідомляє Ділова столиця.

За його словами﻿, сьогодні понад 20 автобусів намагаються виїхати у безпечні місця гуманітарними коридорами. Але попри домовленості окупанти продовжують обстріли.

Троє дітей, які їхали з родинами з Маріуполя, потрапили під обстріл, коли їхали через колишній Гуляйпільський район, нині Пологівський. Одна дитина у важкому стані.

Ще одна родина потрапила під обстріл у селі Кам'янське. Дитина у важкому стані.

Понад два тижні не припиняються бої в Маріуполі — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Наразі жодна будівля міста не залишилася непошкодженою, 80-90% Маріуполя розбомблено.

Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку. Водночас деблокада міста наразі неможлива, зокрема через бої за іншими напрямками.

Окупанти зривали домовленості про гуманітарні коридори, проте з 14 березня деяким людям вдається виїхати з Маріуполя. Станом на 20 березня з міста виїхали 39 тисяч людей. Приблизно 350 тисяч мешканців залишаються у місті. Водночас частину людей окупанти змушують виїжджати до РФ.

Міська влада повідомляє про щонайменше 2 357 загиблих мирних жителів міста.