Зеленський: формат компромісів з РФ вирішуватиме народ

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання компромісів на переговорах між Україною та Росією можуть вирішити на всеукраїнському референдумі. Фрагмент його інтерв'ю опублікувало Суспільне, повідомляє Новое время.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть [до НАТО], тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати „окей, інші гарантії безпеки“. Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були його членами. І я вважаю що це нормальний компроміс" , — сказав глава держави.

За словами Зеленського, у питаннях гарантій безпеки йтиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства, повідомляє Суспільне.