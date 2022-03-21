Подоляк: світ намацав інструменти проти оточення Путіна

Світова спільнота знайшла кілька потужних інструментів впливу на російську еліту, яка й досі не бажає вплинути на президента РФ Володимира Путіна, щоб зупинити війну в Україні. Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Сьогодні.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго, попри дещо м'яку позицію Німеччини.

"Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії" , – зауважив Подоляк в Telegram-каналі.

Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

"Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям" , – сказав він.

Найдієвіші ж інструменти, за словами Подоляка, в руках американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.