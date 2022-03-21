Ощадбанк розпочав пільгове кредитування сільгоспвиробників

Державний Ощадбанк у рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників розпочав кредитування на проведення посівної кампанії, повідомляє Новое время.

Як інформує банк, українські сільгоспвиробники зможуть отримати:

до 80% забезпечення кредитів державною гарантією;

кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування.

Для отримання консультацій та кредиту на проведення посівної кампанії необхідно звернутись до відділення Ощадбанку або до контакт-центру для клієнтів ММСБ.

Раніше представники українського аграрного бізнесу попередили, що зрив посівної кампанії може призвести до масштабного голоду у всьому світі.

Міністерство агрополітики повідомило, що уряд надасть гарантії агровиробникам для проведення посівної.