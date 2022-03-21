Український посол: Польща готується до можливого нападу РФ
Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Ділова столиця.
"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", – наголосив Дещиця.
За його словами, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.
"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею", — наголосив дипломат.
За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати захід України. Однак це нічого не має спільного з реальністю.
"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російський нарратив про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримав "правдоподібності" під час війни", — додав він.