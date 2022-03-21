Український посол: Польща готується до можливого нападу РФ

Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки﻿. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Ділова столиця.

"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього" , – наголосив Дещиця.

За його словами, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.

"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею" , — наголосив дипломат.

За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати захід України. Однак це нічого не має спільного з реальністю.