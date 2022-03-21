Верещук: у Мелітополі військові РФ викрали громадян Ізраїлю

Російські загарбники в Мелітополі викрали трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок.﻿ Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Укрiнформ.

«Тому, хочу зауважити про Ізраїль. Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритися з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз із Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати. Звісно, на таку позицію у політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Ми на коліна ніколи не станемо» , - зазначила Верещук у Фейсбуці.

Вона підкреслила, що завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у цьому випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі.

«А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян? Перед Другою світовою війною теж ніхто не хотів сваритися з гітлером. Думали, що біда їх якось омине. Але, так не буває. І я була переконана, що ізраїльтянам такі речі мають бути очевидними на генетичному рівні» , - написала представниця уряду.

Тут не варто приховувати, підкреслила Верещук, українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни.