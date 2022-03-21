"Гоніть цих рабів!": Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до громадян країни і закликав боротися за свободу, а не чекати, поки вона настане, повідомляє Корреспондент.

"Великий народ великої України. Я звертаюся до всіх у нашій країні і за кордоном, у містах та в селах, на волі та тимчасово під окупацією, у Криму, Донецьку, Луганську, де так само повинні боротися за свободу і не чекати" , - сказав президент.

Також глава держави звернувся до українців, які роблять все для порятунку держави.