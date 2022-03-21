"Гоніть цих рабів!": Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до громадян країни і закликав боротися за свободу, а не чекати, поки вона настане, повідомляє Корреспондент.
"Великий народ великої України. Я звертаюся до всіх у нашій країні і за кордоном, у містах та в селах, на волі та тимчасово під окупацією, у Криму, Донецьку, Луганську, де так само повинні боротися за свободу і не чекати", - сказав президент.
Також глава держави звернувся до українців, які роблять все для порятунку держави.
"Звертаюся до всіх українців, робіть все для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, женіть окупантів. Щоб Україна жила і ми разом з нею. Вільна та мирна", - додав український лідер.